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22:15

«Пять Звезд»

13:25
13:30
17:40
17:45
21:20

«Формула Кино»

00:40
22:15
22:20

«Пять Звезд»

13:25
13:30
17:40
17:45
21:20

Молодую журналистку приглашают в отдаленное поместье легендарного поп-исполнителя, который исчез тридцать лет назад при таинственных обстоятельствах. Окруженная культом поклонников звезды и опьяненных гостей, девушка быстро понимает, что оказалась в центре его хитроумного плана.

Режиссёр
Марк Энтони Грин
Актёры
Айо Эдебири, Джон Малкович, Мюррей Бартлетт, Эмбер Мидтандер, Татанка Минс, Янг Мазино, Тамера Томакили, Стефани Суганами, Питер Дисет, Мелисса Чамберс, Марк Сиверстен, Аспен Мартинес, Джульетта Льюис
Продолж.
103 мин.
Премьера
2025-03-13 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов, Триллер

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