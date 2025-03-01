Молодую журналистку приглашают в отдаленное поместье легендарного поп-исполнителя, который исчез тридцать лет назад при таинственных обстоятельствах. Окруженная культом поклонников звезды и опьяненных гостей, девушка быстро понимает, что оказалась в центре его хитроумного плана.