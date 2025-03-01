Молодую журналистку приглашают в отдаленное поместье легендарного поп-исполнителя, который исчез тридцать лет назад при таинственных обстоятельствах. Окруженная культом поклонников звезды и опьяненных гостей, девушка быстро понимает, что оказалась в центре его хитроумного плана.
- Режиссёр
- Марк Энтони Грин
- Актёры
- Айо Эдебири, Джон Малкович, Мюррей Бартлетт, Эмбер Мидтандер, Татанка Минс, Янг Мазино, Тамера Томакили, Стефани Суганами, Питер Дисет, Мелисса Чамберс, Марк Сиверстен, Аспен Мартинес, Джульетта Льюис
- Продолж.
- 103 мин.
- Премьера
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2025-03-13 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов, Триллер