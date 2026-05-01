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Оперблок
10 июня в 16:00
Выставки

Оперблок

Музей истории молодежного движения

10 июня 2026 года в 16:00 Музей истории молодёжного движения приглашает на открытие выставки Анатолия Яковлевича Осипенкова «ОПЕРБЛОК. Фоторепортаж из операционных городской клинической больницы № 11».

Фотопроект «ОПЕРБЛОК» задуман был давно, но автору удалось его осуществить только в прошлом году. Огромную помощь в организации съёмок оказал Заслуженный врач РФ Ананьин Александр Михайлович. Фотосъёмки велись в операционных городской больницы № 11 в течение двух месяцев.

Снято большое количество материала, который, конечно, в полном объёме не вошёл в экспозицию фотовыставки.

Большой репортаж «ОПЕРБЛОК» был напечатан в Рязанской областной газете «Рязанские ведомости». И стал победителем творческого областного журналистского конкурса «Хрустальный журавль» в 2025 году.

Анатолий Осипенков. Родился 12 декабря 1951 года в селе Демщино Смоленской области. Окончил Белгородское училище искусств и Рязанский институт Московского государственного университета культуры и искусства (с отличием). Работал фотокорреспондентом Ряжской районной газеты, сотрудничал с областными изданиями. Более 15 лет руководил киностудией «Волна» Рязанского приборного завода, затем Домом культуры «Красное знамя» этого предприятия.

В 90-е работал в должности начальника управления культуры и искусства мэрии города Рязани. Директор-распорядитель празднования 900-летия г. Рязани в 1995 году. Член Союза фотохудожников России с 2017 года. Председатель Рязанской организации Союза фотохудожников России с 2021 по 2026 гг. Победитель творческой журналистской премии в области фотографии «Хрустальный журавль» 2025 г.

Возраст
12+