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Опера, балет, любовь
20 апреля в 18:00
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Опера, балет, любовь

Театр драмы

Автор: Р. Замуруев

Музыкальное оформление: Лауреат международных конкурсов Родион Замуруев (скрипка) и Ансамбль солистов Mobilis.

Программа «Опера, балет, любовь»

С. Прокофьев — «Монтекки и Капулетти» из балета «Ромео и Джюльетта»

А. Хачатурян — Адажио из балета «Спартак»

П.И. Чайковский — Русский танец из балета «Лебединое озеро»

К.В. Глюк — Мелодия из оперы «Орфей»

Ж. Массне — Размышление из оперы «Таис»

И.Стравинский — Русский танец из балета «Петрушка»

П.И. Чайковский — Адажио из балета «Лебединое озеро»

В. Беллини — Каватина «Casta Diva» из оперы «Норма»

С. Прокофьев — Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»

Возраст
12+