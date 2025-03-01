Автор: Р. Замуруев
Музыкальное оформление: Лауреат международных конкурсов Родион Замуруев (скрипка) и Ансамбль солистов Mobilis.
Программа «Опера, балет, любовь»
С. Прокофьев — «Монтекки и Капулетти» из балета «Ромео и Джюльетта»
А. Хачатурян — Адажио из балета «Спартак»
П.И. Чайковский — Русский танец из балета «Лебединое озеро»
К.В. Глюк — Мелодия из оперы «Орфей»
Ж. Массне — Размышление из оперы «Таис»
И.Стравинский — Русский танец из балета «Петрушка»
П.И. Чайковский — Адажио из балета «Лебединое озеро»
В. Беллини — Каватина «Casta Diva» из оперы «Норма»
С. Прокофьев — Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»
- Возраст
- 12+