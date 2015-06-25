Оно приходит за тобой

После ночи с парнем Джей оказывается в ловушке проклятия — «оно» преследует ее и становится ближе с каждой минутой, а единственный способ спастись — подвергнуть опасности других.
- Страна
- США
- Режиссёр
- Дэвид Роберт Митчелл
- Актёры
- Кир Гилкрист, Кароллетт Филлипс, Лорен Басс, Оливия Луккарди, Лили Сепе, Майка Монро, Джейк Уэари, Дэниел Дзоватто, Бейли Спрай, Дебби Уилльямс, Руби Харрис
- Продолж.
- 100 мин.
- Премьера
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2015-06-25 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Триллер, Фильм ужасов