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Оно приходит за тобой

После ночи с парнем Джей оказывается в ловушке проклятия — «оно» преследует ее и становится ближе с каждой минутой, а единственный способ спастись — подвергнуть опасности других.

Страна
США
Режиссёр
Дэвид Роберт Митчелл
Актёры
Кир Гилкрист, Кароллетт Филлипс, Лорен Басс, Оливия Луккарди, Лили Сепе, Майка Монро, Джейк Уэари, Дэниел Дзоватто, Бейли Спрай, Дебби Уилльямс, Руби Харрис
Продолж.
100 мин.
Премьера
2015-06-25 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Триллер, Фильм ужасов

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