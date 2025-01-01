Ольга Андреева «Любимая Россия»

28 марта в 19:00 в МКЦ пройдет сольный концерт Андреевой Ольги. Лауреат всероссийских и международных конкурсов. Имеет профессиональное образование по вокалу.

Участвовала в телепередачах: «Поле Чудес» на 1 канале, «Песни от всей души» Андрея Малахова на канале Россия 1 и в передаче «Гости» с Валерием Семеным на канале Жар-Птица. Ее песни в ротациии на радио. Ольга пела на сцене у Н.Г. Бабкиной и в Храме Христа Спасителя в Москве.

Она выступает на многих площадках Москвы и других городов нашей необъятной Родины. В концертной программе прозвучат русские народные песни, авторские песни и песни в народном стиле.

В программе примут участие баянист Ярослав Дрожжевкин и театр мод «Кокетка» Натальи Секач.