Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 10
-3°
Втр, 11
-1°
Срд, 12
-1°
ЦБ USD 96.78 -0.5 11/02
ЦБ EUR 100.5 -0.72 11/02
Нал. USD 99.00 / 98.90 10/02 18:20
Нал. EUR 104.00 / 103.70 10/02 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязань, встречай: первый склад индивидуального хранения «1000 Кладовок...
Представьте, что ваши вещи — сезонная одежда, игрушки,...
9 часов назад
621
Таро, натальная карта и обряд на успех. Как получить эзотерические усл...
Журналист РЗН. инфо решила обратиться к эзотерикам в Ря...
4 февраля 12:12
10 868
Рязанская компания «Брикус» победила в конкурсе производителя строймат...
Рязанский экстерьер центр «Брикус» одержал победу во вс...
3 февраля 17:04
12 377
Об идиотизме чиновников, протестных настроениях и SHAMANе. Как прошла...
Из серьезных тем на встрече затронули: буллинг в школах...
29 января 18:04
23 011
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Ольга Андреева «Любимая Россия»
28 марта в 19:00
Концерты

Ольга Андреева «Любимая Россия»

МКЦ

28 марта в 19:00 в МКЦ пройдет сольный концерт Андреевой Ольги. Лауреат всероссийских и международных конкурсов. Имеет профессиональное образование по вокалу.

Участвовала в телепередачах: «Поле Чудес» на 1 канале, «Песни от всей души» Андрея Малахова на канале Россия 1 и в передаче «Гости» с Валерием Семеным на канале Жар-Птица. Ее песни в ротациии на радио. Ольга пела на сцене у Н.Г. Бабкиной и в Храме Христа Спасителя в Москве.

Она выступает на многих площадках Москвы и других городов нашей необъятной Родины. В концертной программе прозвучат русские народные песни, авторские песни и песни в народном стиле.

В программе примут участие баянист Ярослав Дрожжевкин и театр мод «Кокетка» Натальи Секач.

Возраст
0+