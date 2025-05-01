Окна ТАСС. Искусство побеждать

27 мая в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике открывается выставка, приуроченная к 80-летию Великой Победы.

«Окна ТАСС» — это серия агитационно-политических плакатов, выпускавшихся Телеграфным агентством Советского Союза (ТАСС) в продолжение всего периода Великой Отечественной войны.

В годы войны советский плакат был признан во всем мире вершиной агитационно-пропагандистского искусства. Несмотря на материальные трудности, сокращение печатных изданий и дефицит материалов, художники смогли выковать мощное оружие, способное без промаха разить врага и объединить силы фронта и тыла — армию и народ — для победы над нацизмом.

Первые плакаты, нарисованные от руки, появились на пятый день после начала войны — 27 июня. Их выставили в здании на Кузнецком Мосту в Москве, где разместилась мастерская по их изготовлению.

В настоящее время в Государственном центральном музее современной истории России хранится около 1000 плакатов «Окон ТАСС». Среди них есть оригинальные, выполненные трафаретным способом и ограниченным тиражом (большого формата), а также листы, напечатанные обычным типографским способом. В коллекции музея есть плакаты, изданные в Москве, Ленинграде и Казани, а также выпущенные Узбекским, Киргизским и Таджикским отделениями ТАСС.

Над созданием плакатов трудилась целая плеяда выдающихся художников и поэтов. Особую роль среди них играли Кукрыниксы — графики и живописцы, работавшие методом коллективного творчества: М.В. Куприянов, П.Н. Крылова, Н.А. Соколов. Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. художники достигли настоящей творческой зрелости и заняли одно из центральных мест в советском искусстве. Их плакаты для «Окон ТАСС» наполнены едким, гневным сарказмом и дерзким юмором, сквозь ужасы войны они несли уверенность в победе над злом.

На выставке будет представлено более 150 уникальных экспонатов — как подлинных, так и включенных в мультимедийные программы, из фондового собрания Государственного центрального музея современной истории России.

Открытие выставки состоится 27 МАЯ в 16:00 в Музейном центре РИАМЗ (ул. Соборная, 22). ВХОД СВОБОДНЫЙ.