Ограбить Лондон

В центре Лондона находят неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой. Людей из соседних домов эвакуируют, включая работников крупнейшего банка Великобритании. Именно в этот момент там находится крупная партия алмазов. Вооружившись современными гаджетами, команда первоклассных взломщиков готовит невероятно дерзкое ограбление.
- Страна
- Великобритания
- Режиссёр
- Дэвид Макензи
- Актёры
- Аарон Тейлор-Джонсон, Тео Джеймс, Гугу Мбата-Роу, Сэм Уортингтон, Набил Элуахаби, Александер Арнольд, Люк Мэбли, Саффрон Хокинг, Хонор Суинтон Берн, Элхам Эхсас, Абдул Басит
- Продолж.
- 98 мин.
- Премьера
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30 июля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Боевик, Триллер, Драма, Война, Криминал