Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 05
13°
Вск, 06
11°
Пнд, 07
19°
ЦБ USD 94.87 -0.16 05/10
ЦБ EUR 104.74 -0.13 05/10
Нал. USD 94.30 / 94.61 05/10 16:35
Нал. EUR 103.50 / 104.70 05/10 16:35
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
23 320
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
12 820
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
15 487
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
17 231
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Огниво

Чего только в сказочном царстве не сыщется! Только самого царя нет — и царица вдруг памяти лишилась. Но веселый и хитрый Ваня и в такой ситуации не теряется, ему море по колено. Обвести любого вокруг пальца — запросто! Притвориться солдатом — куда проще! Но однажды в поисках удачи он находит… огниво! Старинную зажигалку, по-нашему. А оттуда вдруг царевна Даша появляется и о помощи просит. И сражаться Ване придется не только за царевну Дашу, но и за правду, надежду и любовь. Ваню и его лошадку по имени Куда-надо ждут опасные приключения, битвы, засады и коварный враг. И он принимает бой! А то кто ж всех спасать будет, если Иван не впряжется!

Режиссёр
Александр Войтинский
Актёры
Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Михаил Трухин, Ян Цапник, Юрий Кузнецов, Сергей Марин, Ирина Горбачева, Ольга Зайковская
Премьера
2024-10-24 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение, Фэнтези

Еще в кино

Кино
Как приручить бизона
Кино
Эффект Пигмалиона
Кино
Маме снова 17
Кино
Граф Монте-Кристо
Кино
Василиса и хранители времени
Кино
9 секунд
Кино
Мужское слово
Кино
Фантастическое путешествие
Кино
Крест
Кино
Команда монстров
Кино
Малышарики. День рождения
Кино
Руки вверх!