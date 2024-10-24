Чего только в сказочном царстве не сыщется! Только самого царя нет — и царица вдруг памяти лишилась. Но веселый и хитрый Ваня и в такой ситуации не теряется, ему море по колено. Обвести любого вокруг пальца — запросто! Притвориться солдатом — куда проще! Но однажды в поисках удачи он находит… огниво! Старинную зажигалку, по-нашему. А оттуда вдруг царевна Даша появляется и о помощи просит. И сражаться Ване придется не только за царевну Дашу, но и за правду, надежду и любовь. Ваню и его лошадку по имени Куда-надо ждут опасные приключения, битвы, засады и коварный враг. И он принимает бой! А то кто ж всех спасать будет, если Иван не впряжется!