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Оглянись

Ученица четвертого класса Фудзино, уверенная в себе и в своих способностях, рисует короткие комиксы для школьной газеты. Взрослые и одноклассники хвалят ее талант, но однажды она встречает соперницу — одноклассницу Кемото, которая, хоть и не посещает школу, тоже рисует для той же газеты. Пораженная уровнем мастерства Кемото и пытаясь угнаться за ней, Фудзино бросает все силы на то, чтобы научиться лучше рисовать, но все ее усилия тщетны. И тогда девочка бросает попытки догнать соперницу и возвращается к обычной школьной жизни. Все меняет день, когда они волею судеб встретились…

Режиссёр
Киетака Осияма
Продолж.
58 мин.
Премьера
2024-10-31 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Мультфильм, Аниме, Драма

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