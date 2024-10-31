Ученица четвертого класса Фудзино, уверенная в себе и в своих способностях, рисует короткие комиксы для школьной газеты. Взрослые и одноклассники хвалят ее талант, но однажды она встречает соперницу — одноклассницу Кемото, которая, хоть и не посещает школу, тоже рисует для той же газеты. Пораженная уровнем мастерства Кемото и пытаясь угнаться за ней, Фудзино бросает все силы на то, чтобы научиться лучше рисовать, но все ее усилия тщетны. И тогда девочка бросает попытки догнать соперницу и возвращается к обычной школьной жизни. Все меняет день, когда они волею судеб встретились…