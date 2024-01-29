Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 31
Чтв, 01
Птн, 02
ЦБ USD 89.29 -0.32 31/01
ЦБ EUR 96.79 -0.19 31/01
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 2024 15:29
1 786
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
7 681
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
8 711
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
11 750
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Одна жизнь

Скромного и не публичного джентльмена Николаса Уинтона приглашают на телевизионное ток-шоу, где он наконец-то узнает всю правду о событиях Второй мировой войны, когда он пытался спасти сотни детей от гибели в концлагере. Одна жизнь может изменить судьбы сотен людей — как в прошлом, так и в настоящем.

Режиссёр
Джеймс Хос
Актёры
Хелена Бонэм-Картер, Энтони Хопкинс, Эдриан Ролинс, Ромола Гарай, Лена Улин, Джонатан Прайс, Джонни Флинн, Алекс Шарп, Марта Келлер, Саманта Спайро, Зигги Хит, Самуэль Финци, Джулия Уэсткотт-Хаттон, Тим Стид
Продолж.
110 мин.
Премьера
2024-02-15 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Байопик, Исторический фильм, Драма

Еще в кино

Кино
Мастер и Маргарита
Кино
Воздух
Кино
Апокалипсис
Кино
Присцилла: Элвис и я
Кино
Мечты робота
Кино
Конец Славы
Кино
Дорога в один конец
Кино
Танцуй, Селедка!
Кино
Большая гонка. «Ауди» против «Лянчи»
Кино
Из глубины
Кино
Вака — заколдованный воин
Кино
5 сантиметров в секунду