Скромного и не публичного джентльмена Николаса Уинтона приглашают на телевизионное ток-шоу, где он наконец-то узнает всю правду о событиях Второй мировой войны, когда он пытался спасти сотни детей от гибели в концлагере. Одна жизнь может изменить судьбы сотен людей — как в прошлом, так и в настоящем.
- Режиссёр
- Джеймс Хос
- Актёры
- Хелена Бонэм-Картер, Энтони Хопкинс, Эдриан Ролинс, Ромола Гарай, Лена Улин, Джонатан Прайс, Джонни Флинн, Алекс Шарп, Марта Келлер, Саманта Спайро, Зигги Хит, Самуэль Финци, Джулия Уэсткотт-Хаттон, Тим Стид
- Продолж.
- 110 мин.
- Премьера
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2024-02-15 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Байопик, Исторический фильм, Драма