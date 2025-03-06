Один хороший день

Катька мечтает стать крутым модельером, но в поселке городского типа со смешным названием Жупа ее таланту как-то тесновато. А тут еще мама заставляет ее выйти замуж, и Катя решает сбежать в Москву. Но тут происходит нечто странное — девушка попадает во временную петлю одного безумного дня. Ей предстоит разобраться в причинах этого круговорота событий и найти единственный правильный выход.
- Режиссёр
- Кирилл Белевич
- Актёры
- Анастасия Талызина, Роман Евдокимов, Ирина Пегова, Раиса Рязанова, Олеся Железняк, Гоша Куценко, Альбина Кабалина, Добрыня Оболенский, Эрик Яралов, Александр Коротков, Наталья Королева
- Премьера
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2025-03-06 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Комедия