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Один хороший день

Катька мечтает стать крутым модельером, но в поселке городского типа со смешным названием Жупа ее таланту как-то тесновато. А тут еще мама заставляет ее выйти замуж, и Катя решает сбежать в Москву. Но тут происходит нечто странное — девушка попадает во временную петлю одного безумного дня. Ей предстоит разобраться в причинах этого круговорота событий и найти единственный правильный выход.

Режиссёр
Кирилл Белевич
Актёры
Анастасия Талызина, Роман Евдокимов, Ирина Пегова, Раиса Рязанова, Олеся Железняк, Гоша Куценко, Альбина Кабалина, Добрыня Оболенский, Эрик Яралов, Александр Коротков, Наталья Королева
Премьера
2025-03-06 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Комедия

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