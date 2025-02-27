Представьте себе артефакт, с помощью которого можно убить любого человека! Притом совершенно «случайным» образом. Сколько проблем можно решить с помощью такого загадочного предмета, помещенного в игрушечную обезьянку! Особенно если у ее обладателя проблем больше, чем моральных границ. Но что делать, если такое оружие направлено в вашу сторону?
- Режиссёр
- Осгуд Перкинс
- Актёры
- Тео Джеймс, Осгуд Перкинс, Элайджа Вуд, Татьяна Маслани, Лора Меннелл, Сара Леви, Роэн Кэмпбелл, Кристиан Конвери, Корин Кларк, Колин О'Брайен
- Премьера
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2025-02-27 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Комедия, Фильм ужасов