КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
3 часа назад
179
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
Вчера 16:51
548
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 247
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 250
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
О царе Салтане. Музыкальная сказка с песочной анимацией
7 марта в 12:00
Рязанский дворец молодежи

Под переливы гуслей звончатых заведем лад Александра Сергеевича Пушкина! Вас ждет классическая постановка, соединяющая три вида искусства: живопись, актерское мастерство и музыкальное исполнительство. Мифический остров-град Буян, Царевна Лебедь, Тридцать три богатыря и белочка, грызущая золотые орешки оживут на большом экране в красочных картинах из песка прямо у вас на глазах! Герои «Сказки о царе Салтане» прозвучат в живописной музыке Н. Римского-Корсакова, в «Картинках с выставки» М. Мусоргского, в «Музыкальной табакерке» А. Лядова и многих других сочинениях, которые прозвучат на рояле, гобое и гуслях! Подарите себе и ребенку завораживающую встречу со сказкой! Рекомендованный возраст 5+

0+
Живая музыка