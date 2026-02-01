О царе Салтане. Музыкальная сказка с песочной анимацией

Под переливы гуслей звончатых заведем лад Александра Сергеевича Пушкина! Вас ждет классическая постановка, соединяющая три вида искусства: живопись, актерское мастерство и музыкальное исполнительство. Мифический остров-град Буян, Царевна Лебедь, Тридцать три богатыря и белочка, грызущая золотые орешки оживут на большом экране в красочных картинах из песка прямо у вас на глазах! Герои «Сказки о царе Салтане» прозвучат в живописной музыке Н. Римского-Корсакова, в «Картинках с выставки» М. Мусоргского, в «Музыкальной табакерке» А. Лядова и многих других сочинениях, которые прозвучат на рояле, гобое и гуслях! Подарите себе и ребенку завораживающую встречу со сказкой! Рекомендованный возраст 5+