Новый год в Березовке

В предновогодней суматохе семейная пара Кошкиных забирается в соседний дом Морозовых, намереваясь их обокрасть. Но дома оказываются наказанные за ссору дети, которым нужно не только помириться, но и противостоять грабителям, найти пропавшие деньги и все-таки встретить Новый год с семьей!
- Режиссёр
- Ольга Ланд
- Актёры
- Дмитрий Нагиев, София Петрова, Гурам Гогия, Анна Уколова, Алексей Шевченков, Марк Богатырев, Ольга Ажажа, Егор Дружинин, Игорь Жижикин, Константин Мурзенко, Анна Гуляренко, Дмитрий Чукин
- Продолж.
- 93 мин.
- Премьера
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2024-11-07 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Комедия