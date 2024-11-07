Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 07
Птн, 08
Сбт, 09
ЦБ USD 98.22 0.16 07/11
ЦБ EUR 105.71 -1.18 07/11
Нал. USD 97.50 / 97.47 07/11 15:00
Нал. EUR 104.80 / 105.57 07/11 15:00
Новости
Итоги года New
Публикации
От «Востока» до «Химволокна». Названия остановок в Рязани, которые пот...
Остановки общественного транспорта в Рязани сохраняют с...
Вчера 16:02
3 281
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
18 007
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
23 октября 16:14
20 552
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 15:14
24 014
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Новый год в Березовке

В предновогодней суматохе семейная пара Кошкиных забирается в соседний дом Морозовых, намереваясь их обокрасть. Но дома оказываются наказанные за ссору дети, которым нужно не только помириться, но и противостоять грабителям, найти пропавшие деньги и все-таки встретить Новый год с семьей!

Режиссёр
Ольга Ланд
Актёры
Дмитрий Нагиев, София Петрова, Гурам Гогия, Анна Уколова, Алексей Шевченков, Марк Богатырев, Ольга Ажажа, Егор Дружинин, Игорь Жижикин, Константин Мурзенко, Анна Гуляренко, Дмитрий Чукин
Продолж.
93 мин.
Премьера
2024-11-07 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Комедия

Еще в кино

Кино
Изгоняющий дьявола: Апокалипсис
Кино
Манюня: Приключения в деревне
Кино
Еретик
Кино
Новый год в Березовке
Кино
Поймай собаку, если сможешь
Кино
Хищные земли
Кино
Профессионал
Кино
Супер Папочка
Кино
Отец года
Кино
Реинкарнация. Возвращение ведьмы
Кино
Ученик. Восхождение Трампа