Новогодние приключения Шустрика и Кнопы

В канун Нового года два маленьких помощника Деда Мороза — гномы Шустрик и Кнопа отправляются в путь, чтобы доставить важные новогодние подарки своему любимому Дедушке Морозу. Во время своего путешествия они сталкиваются с множеством волшебных приключений и встречают известных русских сказочных персонажей: Бабу Ягу, Кота, Волка, Печаль, Гнев и других сказочных персонажей. По дороге Шустрику и Кнопе предстоит преодолеть препятствия и помочь своим новым друзьям справиться с неприятностями. Вместе они учатся дружбе, взаимопомощи и смелости преодолевать трудности.

Спектакль подходит для семейного просмотра и подарит радость маленьким зрителям в праздничную пору!