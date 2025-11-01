Новогоднее путешествие Маши, Вити и Мампуса

Как спасти праздник, если Снегурочку похитил Кощей Бессмертный? Во-первых, нужно по-настоящему верить в чудо, что бы ни приключилось. Во-вторых, отправляемся в сказку! Чтобы бросить вызов злодею и его свите — Лешему, Яге, Ученому Коту. В-третьих, попросим помощи у верного друга. Наш верный друг — Мампус.

Когда-то Мампус был помощником академика Ивана Петровича Павлова, служил ему верой и правдой, даже получал от учёного письма. Сейчас Мампус рассказывает маленьким и взрослым о родном городе. У него даже есть свой путеводитель

Мы крепко подружились, поэтому точно знаем, что Мампус будет для детей надёжным проводником в мир сказки. Хотите знать, какие чудеса ждут наших путешественников за театральным занавесом?! Тс-с-с… Всему свое время! Праздник начинается 20 декабря.