Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
Срд, 17
Чтв, 18
ЦБ USD 79.43 -0.02 17/12
ЦБ EUR 93.81 0.58 17/12
Нал. USD 80.50 / 80.50 16/12 18:25
Нал. EUR 93.51 / 94.68 16/12 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
6 часов назад
294
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
4 199
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 124
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 103
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Новогоднее путешествие Маши, Вити и Мампуса
20 декабря в 15:00
Театр

Новогоднее путешествие Маши, Вити и Мампуса

Театр кукол

Театр кукол

10:00
12:30
15:00
17:30

Театр кукол

10:00
12:30
15:00
17:30

Театр кукол

10:00
15:00
17:30

Театр кукол

12:30
15:00
17:30

Театр кукол

10:00
12:30
15:00
17:30

Театр кукол

10:00
12:30
15:00
17:30

Театр кукол

10:00
12:30
15:00
17:30

Театр кукол

10:00
12:30
15:00
17:30

Театр кукол

10:00
12:30
15:00
17:30

Театр кукол

10:00
12:30
15:00
17:30

Театр кукол

10:00
12:30
15:00
17:30

Театр кукол

10:00
12:30
15:00
17:30

Как спасти праздник, если Снегурочку похитил Кощей Бессмертный? Во-первых, нужно по-настоящему верить в чудо, что бы ни приключилось. Во-вторых, отправляемся в сказку! Чтобы бросить вызов злодею и его свите — Лешему, Яге, Ученому Коту. В-третьих, попросим помощи у верного друга. Наш верный друг — Мампус.

Когда-то Мампус был помощником академика Ивана Петровича Павлова, служил ему верой и правдой, даже получал от учёного письма. Сейчас Мампус рассказывает маленьким и взрослым о родном городе. У него даже есть свой путеводитель

Мы крепко подружились, поэтому точно знаем, что Мампус будет для детей надёжным проводником в мир сказки. Хотите знать, какие чудеса ждут наших путешественников за театральным занавесом?! Тс-с-с… Всему свое время! Праздник начинается 20 декабря.

Возраст
0+