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Нормальная семья

Джэ Ван, меркантильный адвокат по уголовным делам, и его младший брат Джэ Гю, высокоморальный врач, раз в месяц вместе со своими женами встречаются за ужином. Однажды в сеть утекает запись с камеры наблюдения, на которой двое подростков жестоко избивают бездомного. Полиция начинает расследование, но поскольку лиц преступников не видно, дело ни к чему не приводит. Однако, посмотрев запись, родственники раскрывают шокирующую тайну. Очередной ужин начинается в напряженной атмосфере…

Режиссёр
Хо Чжин Хо
Актёры
Соль Ген Гу, Чан Дон Гон, Ким Хи Э, Клаудия Ким
Продолж.
110 мин.
Премьера
2025-01-23 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Драма

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