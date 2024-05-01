Рязанский музыкальный театр приглашает на закрытие ХХ театрального сезона!

23 июня в 19:00 мы покажем концертную программу «Ночь в опере» — это будет атмосферное театрализованное зрелище для настоящих ценителей классической музыки. На ваших глазах шедевры мировой живописи оживут, сольются в единое целое с лучшими образцами оперного искусства и подарят каждому незабываемый вечер.

Погружение в мир искусства начнется еще до входа в зрительный зал. В фойе вас будут ждать камерный ансамбль Рязанского музыкального театра, живые тематические фотозоны и другие сюрпризы.

Вместе с оркестром Рязанского музыкального театра под управлением дирижера Сергея Кисса солисты и хор театра создадут музыкальные портреты и пейзажи. В их исполнении прозвучат арии из опер великих русских и мировых композиторов М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, Дж. Верди, Ж. Бизе.