Ночь с психопатом

90-е годы. Поп-звезда София Майнор живет жизнью мечты в роскошном особняке. Однако слава и богатство имеют темную сторону — сбежавший из психушки поклонник проникает в ее дом с бандой столь же безумных сообщников, чтобы сыграть свадьбу. Теперь София должна вырваться из объятий одержимого бредовыми фантазиями сталкера, пока смерть не разлучила их.
- Режиссёр
- Джимми Уорден
- Актёры
- Самара Уивинг, Эрик Дейн, Рей Николсон, Джимми Фэйлс, Альба Баптиста, Кэтрин Лу Хэггкуист, Патрик Кокс, Теренс Келли
- Продолж.
- 94 мин.
- Премьера
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2025-05-01 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Комедия, Фильм ужасов