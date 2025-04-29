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Ночь с психопатом

90-е годы. Поп-звезда София Майнор живет жизнью мечты в роскошном особняке. Однако слава и богатство имеют темную сторону — сбежавший из психушки поклонник проникает в ее дом с бандой столь же безумных сообщников, чтобы сыграть свадьбу. Теперь София должна вырваться из объятий одержимого бредовыми фантазиями сталкера, пока смерть не разлучила их.

Режиссёр
Джимми Уорден
Актёры
Самара Уивинг, Эрик Дейн, Рей Николсон, Джимми Фэйлс, Альба Баптиста, Кэтрин Лу Хэггкуист, Патрик Кокс, Теренс Келли
Продолж.
94 мин.
Премьера
2025-05-01 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Комедия, Фильм ужасов

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