Николай Иванов. Россия и россияне

Николай Иванов, скульптор широкого творческого диапазона, известен как автор станковых и монументальных произведений, выполненных в бронзе, камне, дереве, металле. Высокий профессионализм, следование традициям русской реалистической школы и в то же время современное пластическое мышление составляют особую притягательность скульптур.

Основной темой своего творчества Н.А. Иванов избрал образ выдающегося человека. Большую часть творческой жизни мастера занимает работа над общественно-значимыми памятниками во многих городах России, в т. ч. монументами в память погибших в Гражданскую и Великую Отечественную войну. Больше личных интонаций, тематического разнообразия содержит группа памятников деятелям культуры и искусства в разных городах: А. Пушкину, Л. Толстому, А. Фету, А. Островскому, Ф. Тютчеву. Обширный пласт творческих поисков скульптора сосредоточен в произведениях камерного характера. Непосредственность в восприятии натуры, выразительность пластики модели соединяется в них с выверенной цельностью образов, где не остается места случайной детали.

Выставка «Россия и россияне» — часть масштабного художественного цикла, который спонтанно складывался на протяжении всей творческой деятельности мастера. В нем нашли воплощение самые глубокие переживания и духовные приоритеты автора. Одновременно с работой над скульптурами художник много занимается живописью и рисунком, участвует в поездках на пленэры в разные районы России. В портретных зарисовках скульптора конструктивность форм уступает место мягкой светотеневой моделировке, живому движению линий абрисов, подчеркивая сосредоточенность автора на духовном начале в творчестве. В живописных произведениях -пейзажах и натюрмортах — важную роль играют экспрессивный мазок и напряженность цветовых сочетаний.

Творчество художника представлено станковыми произведениями в коллекциях музеев, картинных галерей и частных собраний как в нашей стране, так и за рубежом. В состав своей второй персональной выставки в Рязанском художественном музее Н.А. Иванов включил около 40 произведений разных лет — скульптурные портреты, композиции на исторические темы, а также пейзажи, натюрморты и рисунки, наиболее полно раскрывающие творческое кредо мастера.