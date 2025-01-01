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NIGHTWISH show
15 февраля в 19:00
Концерты

NIGHTWISH show

Арт-клуб «Площадка»

Nightwitch (Nigtwish Tribute) Российская tribute-группа, исполняющая песни финской группы Nightwish, мирового лидера стиля Симфо-метал, делая акцент на творчество периода их первой вокалистки Тарьи Турунен, являющейся самой любимой и значимой для многих поклонников, особенно в России.

Музыканты мастерски воссоздают на сцене звучание и образ Nightwish времен «золотого состава» с Тарьей Турунен.

Погрузитесь с нами в невероятно прекрасную волшебную музыку, в звучание проникновенного и завораживающего академического вокала, почувствуйте мощь настоящего симфо-рока! Вы не останетесь равнодушными!

Состав коллектива — опытные профессиональные музыканты, участники известных российских рок-групп.

Группа отличается высочайшим качеством исполнения и звучания, а также продуманными образами музыкантов, сценическим представлением. Выступление сопровождается видеорядом и спецэффектами.

Коллектив регулярно работает на площадках России, от Петербурга до Сочи и постоянно расширяет географию поездок.

В активе группы имеется собственное симфо-рок шоу «Магия Nightwish» с участием оркестра симфонических инструментов

Возраст
16+