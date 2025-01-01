NIGHTWISH show

Nightwitch (Nigtwish Tribute) Российская tribute-группа, исполняющая песни финской группы Nightwish, мирового лидера стиля Симфо-метал, делая акцент на творчество периода их первой вокалистки Тарьи Турунен, являющейся самой любимой и значимой для многих поклонников, особенно в России.
Музыканты мастерски воссоздают на сцене звучание и образ Nightwish времен «золотого состава» с Тарьей Турунен.
Погрузитесь с нами в невероятно прекрасную волшебную музыку, в звучание проникновенного и завораживающего академического вокала, почувствуйте мощь настоящего симфо-рока! Вы не останетесь равнодушными!
Состав коллектива — опытные профессиональные музыканты, участники известных российских рок-групп.
Группа отличается высочайшим качеством исполнения и звучания, а также продуманными образами музыкантов, сценическим представлением. Выступление сопровождается видеорядом и спецэффектами.
Коллектив регулярно работает на площадках России, от Петербурга до Сочи и постоянно расширяет географию поездок.
В активе группы имеется собственное симфо-рок шоу «Магия Nightwish» с участием оркестра симфонических инструментов
- Возраст
- 16+