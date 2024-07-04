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Нежить

Группа отдыхавших на природе парней и девушек пробуждает к жизни беспощадное существо, заключенное в тело казненного много лет назад маньяка. Его нельзя убить, от него нельзя убежать, спрятаться или скрыться. Всех, кто встретит его на пути, ждет единственный смертельный исход. Как им справиться с неумолимым воплощением самого зла?

Режиссёр
Крис Нэш
Актёры
Рай Барретт, Андреа Павлович, Кэмерон Лав, Рис Пресли, Лиам Леоне, Шарлотта Криган, Леа Роуз Себастьянис, Сэм Роулстон, Александер Оливер, Тимоти Пол МакКарти, Лорен-Мари Тейлор
Продолж.
94 мин.
Премьера
2024-07-04 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов, Драма

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