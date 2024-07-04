Группа отдыхавших на природе парней и девушек пробуждает к жизни беспощадное существо, заключенное в тело казненного много лет назад маньяка. Его нельзя убить, от него нельзя убежать, спрятаться или скрыться. Всех, кто встретит его на пути, ждет единственный смертельный исход. Как им справиться с неумолимым воплощением самого зла?
- Режиссёр
- Крис Нэш
- Актёры
- Рай Барретт, Андреа Павлович, Кэмерон Лав, Рис Пресли, Лиам Леоне, Шарлотта Криган, Леа Роуз Себастьянис, Сэм Роулстон, Александер Оливер, Тимоти Пол МакКарти, Лорен-Мари Тейлор
- Продолж.
- 94 мин.
- Премьера
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2024-07-04 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов, Драма