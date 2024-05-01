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Непослушники

«Пять Звезд»

10:15
12:25
14:35
16:45
18:55
21:05

«Киномакс»

13:10
15:30
16:40
18:00
20:20

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:10
12:25
14:40
16:55
18:00
19:10
20:15
21:25

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

12:05
16:25
18:40

«Формула Кино»

10:20
11:20
12:15
13:45
15:10
16:10
17:35
18:35
20:00
21:00
22:25
23:25

«Пять Звезд»

10:15
12:25
14:35
16:45
18:55
21:05

«Киномакс»

13:10
15:30
16:40
18:00
20:20

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:10
12:25
14:40
16:55
18:00
19:10
20:15
21:25

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

12:05
16:25
18:40

«Формула Кино»

10:20
11:20
12:15
13:45
15:10
16:10
17:35
18:35
20:00
21:00
22:25
23:25

«Пять Звезд»

10:15
12:25
14:35
16:45
18:55
21:05

«Киномакс»

13:10
15:30
16:40
18:00
20:20

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:10
12:25
14:40
16:55
18:00
19:10
20:15
21:25

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

12:05
16:25
18:40

«Формула Кино»

10:20
11:20
12:15
13:45
15:10
16:10
17:35
18:35
20:00
21:00
22:25
23:25

«Пять Звезд»

10:15
12:25
14:35
16:45
18:55
21:05

«Киномакс»

13:10
15:30
16:40
18:00
20:20

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:10
12:25
14:40
16:55
18:00
19:10
20:15
21:25

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

12:05
16:25
18:40

«Формула Кино»

10:20
11:20
12:15
13:45
15:10
16:10
17:35
18:35
20:00
21:00
22:25
23:25

«Пять Звезд»

10:15
12:25
14:35
16:45
18:55
21:05

«Киномакс»

13:10
15:30
16:40
18:00
20:20

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:10
12:25
14:40
16:55
18:00
19:10
20:15
21:25

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

12:05
16:25
18:40

«Формула Кино»

10:20
11:20
12:15
13:45
15:10
16:10
17:35
18:35
20:00
21:00
22:25
23:25

«Пять Звезд»

10:15
12:25
14:35
16:45
18:55
21:05

«Киномакс»

13:10
15:30
16:40
18:00
20:20

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:10
12:25
14:40
16:55
18:00
19:10
20:15
21:25

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

12:05
16:25
18:40

«Формула Кино»

10:20
11:20
12:15
13:45
15:10
16:10
17:35
18:35
20:00
21:00
22:25
23:25

«Пять Звезд»

10:15
12:25
14:35
16:45
18:55
21:05

«Киномакс»

13:10
15:30
16:40
18:00
20:20

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:10
12:25
14:40
16:55
18:00
19:10
20:15
21:25

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

12:05
16:25
18:40

«Формула Кино»

10:20
11:20
12:15
13:45
15:10
16:10
17:35
18:35
20:00
21:00
22:25
23:25

Дима — уже не «Димонстр», а вполне успешный менеджер по продажам в автосалоне, Саша Черный — добропорядочный монах в тихой обители у отца Анатолия. Все живут спокойно, пока в монастырь не привозят четырех детдомовских «непослушников»: двух братьев и двух сестер. Неоднократные побеги и мелкие кражи приводят к тому, что ребят могут отправить в место куда более суровое, чем детский дом. Следователь не хочет ломать им жизнь и дает последний шанс: привозит их к отцу Анатолию, надеясь, что если тому удалось перевоспитать Димонстра и Сашу Чёрного, то с маленькими детьми тем более получится. Но как же он ошибается…

Возраст
12+