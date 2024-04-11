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Неожиданные связи

Алиса и Франсуа решили пожениться и собираются познакомить своих родителей. По случаю встречи Алиса дарит родителям результаты ДНК-тестов, которые раскроют тайну их происхождения. Но сюрприз обернется фиаско, когда важная аристократическая семья Бувье-Соваж и более простая семья Мартан обнаружат, мягко говоря, неожиданные результаты!

Режиссёр
Жюльен Эрве
Актёры
Кристиан Клавье, Дидье Бурдон, Сильви Тестю, Марианна Деникур, Жюльен Пестель, Хлоя Куллу, Софи Фруассар, Жоан Дионне, Патрик Прежан, Лоик Рожуан, Шарлин Поль, Филипп Вье
Продолж.
91 мин.
Премьера
2024-04-11 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Комедия

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