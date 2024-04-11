Неожиданные связи

Алиса и Франсуа решили пожениться и собираются познакомить своих родителей. По случаю встречи Алиса дарит родителям результаты ДНК-тестов, которые раскроют тайну их происхождения. Но сюрприз обернется фиаско, когда важная аристократическая семья Бувье-Соваж и более простая семья Мартан обнаружат, мягко говоря, неожиданные результаты!
- Режиссёр
- Жюльен Эрве
- Актёры
- Кристиан Клавье, Дидье Бурдон, Сильви Тестю, Марианна Деникур, Жюльен Пестель, Хлоя Куллу, Софи Фруассар, Жоан Дионне, Патрик Прежан, Лоик Рожуан, Шарлин Поль, Филипп Вье
- Продолж.
- 91 мин.
- Премьера
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2024-04-11 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Комедия