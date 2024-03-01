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NEON JUMPING PARTY
14 апреля в 14:00
Клубы

NEON JUMPING PARTY

Deep

Мы знаем, вы этого ждете и мы ждем не меньше вас! Потому что это будет настоящий взрыв эмоций, разрыв батутов и отрыв по-взрослому! Прикоснитесь к этой атмосфере! Такого еще не было в городе Р. !!!

Команда тренеров-профессионалов устраивает самое масштабное JUMPING PARTY в Рязани.

14 апреля в 14:00 в DEEP CLUB состоится NEON JUMPING PARTY на 100 батутов. Мощнейший звук, спецэффекты, атмосфера клуба, ультрафиолет, 2 сета от команды JUMP тренеров, энергия и драйв! Рязань запрыгает в одном ритме и на одном дыхании.

Вас ждет:

  • 2 часа улетного джампинга;
  • интерактивы от ведущего;
  • специальный гость кавер-группа «ХулигаNы»;
  • розыгрыши и подарки;
  • фото зона и фуршет;
  • непередаваемые эмоции и атмосфера клуба.

Дресс код — НЕОН (ярко, кислотно, стильно, удобно).

Возраст
16+