Мы знаем, вы этого ждете и мы ждем не меньше вас! Потому что это будет настоящий взрыв эмоций, разрыв батутов и отрыв по-взрослому! Прикоснитесь к этой атмосфере! Такого еще не было в городе Р. !!!

Команда тренеров-профессионалов устраивает самое масштабное JUMPING PARTY в Рязани.

14 апреля в 14:00 в DEEP CLUB состоится NEON JUMPING PARTY на 100 батутов. Мощнейший звук, спецэффекты, атмосфера клуба, ультрафиолет, 2 сета от команды JUMP тренеров, энергия и драйв! Рязань запрыгает в одном ритме и на одном дыхании.

Вас ждет:

2 часа улетного джампинга;

интерактивы от ведущего;

специальный гость кавер-группа «ХулигаNы»;

розыгрыши и подарки;

фото зона и фуршет;

непередаваемые эмоции и атмосфера клуба.

Дресс код — НЕОН (ярко, кислотно, стильно, удобно).