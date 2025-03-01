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Нэнси
23 апреля в 19:00
Концерты

Нэнси

МКЦ

НЭНСИ — музыкальная поп- рок-группа, которая стала известна благодаря песне «Дым сигарет с ментолом»; была создана в 1992 году Андреем Костенко и Анатолием Бондаренко. Те, чья молодость пришлась на 90-е годы, не смогут вспомнить ее без этой песни.

За время существования группа записала более 20 альбомов. Много песен («Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Черный кадиллак», «Ива», «Отель» и тд) стали супер хитами! В 1996 г. гр. «Нэнси» стала лауреатом «Песни года -96» С 2022 г. в России солистом группы является Андрей Костенко.

Ждем вас на концерте, чтобы вспомнить свое золотое время!

Возраст
6+