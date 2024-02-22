В подвале старого дома обитает древняя ведьма-оборотень, лицо которой скрыто мешком. В ее силах дать возможность поговорить с ушедшими близкими, на две минуты приняв облик любого человека из мира мертвых. Но если нарушить правило двух минут, зло попробует утащить провинившегося на тот свет. Молодая девушка Айрис оказывается связана с нечистой силой, когда получает дом с ведьмой в наследство от отца. Теперь ей необходимо контролировать зловещую сущность и успеть понять, как уничтожить ее прежде, чем сама станет жертвой.