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Нечисть

В подвале старого дома обитает древняя ведьма-оборотень, лицо которой скрыто мешком. В ее силах дать возможность поговорить с ушедшими близкими, на две минуты приняв облик любого человека из мира мертвых. Но если нарушить правило двух минут, зло попробует утащить провинившегося на тот свет. Молодая девушка Айрис оказывается связана с нечистой силой, когда получает дом с ведьмой в наследство от отца. Теперь ей необходимо контролировать зловещую сущность и успеть понять, как уничтожить ее прежде, чем сама станет жертвой.

Режиссёр
Альберто Корредор
Актёры
Фрейя Аллан, Питер Маллан, Саффрон Берроуз, Нед Деннехи, Джереми Ирвин, Юлика Дженкинс, Свенья Юнг, Руби Баркер
Продолж.
94 мин.
Премьера
2024-02-22 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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