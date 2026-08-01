Не по-детски

После громкого скандала в прямом эфире популярный телеведущий Марк Николаев пытается вернуть себе репутацию и отправляется на поиски выпускницы детского дома Наташи, чья победа в музыкальном шоу становится причиной общественного конфликта. Однако попытка «исправить ситуацию» неожиданно меняет самого героя и заставляет его впервые столкнуться с реальной жизнью за пределами телекамер и соцсетей.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Анна Матисон
- Актёры
- Сергей Безруков, Мария Аронова, Федор Добронравов, Алена Даниленко, Мария Смольникова, Юрий Цурило, Виктория Агалакова, Кирилл Новышев, Кристина Гайдукова, Екатерина Боргадаева, Александр Томас, Михаил Коновалов, Арсен Гюльбалаев
- Премьера
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3 сентября 2026 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Комедия