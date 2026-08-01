Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 20
23°
Птн, 21
24°
Сбт, 22
24°
ЦБ USD 85.13 -0.03 20/08
ЦБ EUR 98.55 -0.18 20/08
Нал. USD 85.50 / 85.00 20/08 10:50
Нал. EUR 99.50 / 100.60 20/08 10:50
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани отметили 70-летие празднования Дня строителя
7 августа на территории строящегося жилого комплекса «О...
7 августа 15:44
1 421
О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов. Интервью с продюс...
Мы поговорили с продюсером фестиваля Дмитрием Гавердовс...
7 августа 11:57
2 924
Сроки капремонта более 500 домов в Рязани перенесли на 40-е годы. Неко...
Редакции РЗН.инфо удалось выяснить, что только в Рязани...
6 августа 14:46
1 993
HAVAL F7x: яркий характер, мощность и технологии в одном автомобиле
Есть автомобили, которые просто выполняют свою задачу....
4 августа 18:29
1 348
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Не по-детски
Кино

Не по-детски

После громкого скандала в прямом эфире популярный телеведущий Марк Николаев пытается вернуть себе репутацию и отправляется на поиски выпускницы детского дома Наташи, чья победа в музыкальном шоу становится причиной общественного конфликта. Однако попытка «исправить ситуацию» неожиданно меняет самого героя и заставляет его впервые столкнуться с реальной жизнью за пределами телекамер и соцсетей.

Страна
Россия
Режиссёр
Анна Матисон
Актёры
Сергей Безруков, Мария Аронова, Федор Добронравов, Алена Даниленко, Мария Смольникова, Юрий Цурило, Виктория Агалакова, Кирилл Новышев, Кристина Гайдукова, Екатерина Боргадаева, Александр Томас, Михаил Коновалов, Арсен Гюльбалаев
Премьера
3 сентября 2026 в России
Возраст
12+
Жанры
Комедия

Еще в кино

Кино
Корни: Сага о вампирах
Кино
Демонолог
Кино
Мульт в кино. Выпуск № 198. Некогда скучать
Кино
Мятеж
Кино
Жертва обстоятельств
Кино
Капкан времени
Кино
Последний рубеж
Кино
Во власти страха
Кино
Крушение рейса
Кино
Самурай и пленник
Кино
Легенда о Сепере
Кино
Пентхаус