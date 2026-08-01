Не по-детски

После громкого скандала в прямом эфире популярный телеведущий Марк Николаев пытается вернуть себе репутацию и отправляется на поиски выпускницы детского дома Наташи, чья победа в музыкальном шоу становится причиной общественного конфликта. Однако попытка «исправить ситуацию» неожиданно меняет самого героя и заставляет его впервые столкнуться с реальной жизнью за пределами телекамер и соцсетей.