Не одна дома

Ученица 5 класса Маша Хаметова остается дома одна, потому что родители уезжают в срочную командировку. Присмотреть за Машей вызвали няню, которую нашли через модный онлайн-сервис. Однако кто бы мог предположить, что у няни есть коварный план? Теперь у Маши есть одна ночь на то, чтобы с помощью нейросетей и современных гаджетов вывести преступницу на чистую воду, показав ей, кто в умном доме хозяин.
- Режиссёр
- Василий Свиридов
- Актёры
- Милана Хаметова, Dava, Равшана Куркова, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Александр Головин, Дмитрий Калихов, Сергей Пукита, Ксения Новикова, Евгения Жукович, Моника Еронова
- Премьера
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2024-07-11 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Комедия