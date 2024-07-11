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Не одна дома

«Люксор» (Есенина)

10:00
11:50
13:50
14:00
18:20

«Формула Кино»

10:10
11:00
12:00
13:50
14:55
15:40
17:30
19:20
21:10

«Пять Звезд»

10:25
10:45
12:00
12:05
12:25
13:45
14:05
15:25
15:45
17:00
17:05
17:25
18:45
19:05
20:25
20:45

«Киномакс»

11:55
13:40
15:30
17:20
19:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

11:55
15:30
19:10

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:00
17:50

«Пять Звезд»

10:25
10:45
12:00
12:05
12:25
13:45
14:05
15:25
15:45
17:00
17:05
17:25
18:45
19:05
20:25
20:45

«Киномакс»

11:55
13:30
15:20
17:10

«Люксор» (Есенина)

10:00
11:50
13:50
18:20

«Формула Кино»

10:10
11:00
12:00
13:50
14:55
15:40
17:30
19:20
21:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

11:55
15:30
19:10

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:00
17:50

«Пять Звезд»

10:25
10:45
12:00
12:05
12:25
13:45
14:05
15:25
15:45
17:00
17:05
17:25
18:45
19:05
20:25
20:45

«Киномакс»

11:55
13:40
15:30
17:20
19:10

«Люксор» (Есенина)

10:00
11:50
13:50
18:20

«Формула Кино»

10:10
11:00
12:00
13:50
15:40
17:30
19:20
21:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

11:55
15:30
19:10

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:05
18:00

«Пять Звезд»

10:25
10:45
12:00
12:05
12:25
13:45
14:05
15:25
15:45
17:00
17:05
17:25
18:45
19:05
20:25
20:45

«Киномакс»

11:55
13:40
15:30
17:20
19:10

«Люксор» (Есенина)

10:00
11:50
13:50
18:20

«Формула Кино»

10:10
11:00
12:00
13:50
14:55
15:40
17:30
19:20
21:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

11:55
15:30
19:10

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:05
18:00

«Пять Звезд»

10:25
10:45
12:00
12:05
12:25
13:45
14:05
15:25
15:45
17:00
17:05
17:25
18:45
19:05
20:25
20:45

«Киномакс»

11:55
13:40
15:30
17:20
19:10

«Формула Кино»

10:10
11:00
12:00
13:50
14:55
15:40
17:30
19:20
21:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

11:55
15:30
19:10

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:05
18:00

«Люксор» (Есенина)

10:00
11:50
13:50
18:20

«Пять Звезд»

10:25
10:45
12:00
12:05
12:25
13:45
14:05
15:25
15:45
17:00
17:05
17:25
18:45
19:05
20:25
20:45

«Киномакс»

11:55
13:40
15:30
17:20
19:10

«Формула Кино»

10:10
11:05
12:00
13:00
13:50
15:40
17:30
19:20
21:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

11:55
15:30
19:10

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:05
18:00

«Люксор» (Есенина)

10:00
11:50
13:50
18:20

«Пять Звезд»

10:25
10:45
12:00
12:05
12:25
13:45
14:05
15:25
15:45
17:00
17:05
17:25
18:45
19:05
20:25
20:45

«Киномакс»

11:55
13:40
15:30
17:20
19:10

«Формула Кино»

10:10
11:10
12:00
13:00
13:50
15:40
17:30
19:20
21:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

11:55
15:30
19:10

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:05
18:00

«Люксор» (Есенина)

10:00
11:50
13:50
18:20

Ученица 5 класса Маша Хаметова остается дома одна, потому что родители уезжают в срочную командировку. Присмотреть за Машей вызвали няню, которую нашли через модный онлайн-сервис. Однако кто бы мог предположить, что у няни есть коварный план? Теперь у Маши есть одна ночь на то, чтобы с помощью нейросетей и современных гаджетов вывести преступницу на чистую воду, показав ей, кто в умном доме хозяин.

Режиссёр
Василий Свиридов
Актёры
Милана Хаметова, Dava, Равшана Куркова, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Александр Головин, Дмитрий Калихов, Сергей Пукита, Ксения Новикова, Евгения Жукович, Моника Еронова
Премьера
2024-07-11 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Комедия

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