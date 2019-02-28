Княжна Навсикая из Долины ветров живет в мире, переживающем экологическую катастрофу. Природа изменилась до неузнаваемости, оставшиеся в живых люди ведут бесконечные войны, но самую большую опасность таит Лес, грозящий поглотить всю землю и уничтожить человечество. Сохранить хрупкий баланс природы и человека под силу только доброй и отважной Навсикае, обладающей уникальным даром — находить общий язык с обитателями ядовитого Леса.