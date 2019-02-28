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Навсикая из Долины ветров

Княжна Навсикая из Долины ветров живет в мире, переживающем экологическую катастрофу. Природа изменилась до неузнаваемости, оставшиеся в живых люди ведут бесконечные войны, но самую большую опасность таит Лес, грозящий поглотить всю землю и уничтожить человечество. Сохранить хрупкий баланс природы и человека под силу только доброй и отважной Навсикае, обладающей уникальным даром — находить общий язык с обитателями ядовитого Леса.

Страна
Япония, США
Режиссёр
Хаяо Миядзаки
Продолж.
117 мин.
Премьера
2019-02-28 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Мультфильм, Аниме, Фэнтези, Драма, Для детей

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