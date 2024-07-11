Наводнение

Вооруженная банда врывается в полицейский участок, чтобы вытащить оттуда своего подельника. Но внезапно налетевший ураган нарушает их план. Разбушевавшаяся стихия приводит к сильному наводнению, и вышедшая из берегов река приносит в город огромных аллигаторов. Теперь и преступникам, и полицейским придется бороться за жизнь со стихией и рептилиями-убийцами.
- Режиссёр
- Брэндон Слейгл
- Актёры
- Каспер Ван Дин, Ники Уилан, Луис Мандилор, Райан Фрэнсис, Оуэн О'Брайен, Беар Уилльямс, Рэндалл Дж.Бейкон, Александр Уинтерс, Алекс Фарнем, Ким ДеЛонги
- Продолж.
- 94 мин.
- Премьера
-
2024-07-11 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Триллер, Фильм ужасов