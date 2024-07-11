Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
26°
Птн, 12
26°
Сбт, 13
28°
ЦБ USD 87.99 0.13 12/07
ЦБ EUR 95.68 0.36 12/07
Нал. USD 88.10 / 88.70 11/07 18:30
Нал. EUR 96.40 / 97.50 11/07 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанская вакцина для национального иммунитета: как в Рязани 10 лет на...
Сегодня вопросу национального лекарственного суверените...
11 часов назад
608
Дует, но не охлаждает. Корреспондент РЗН. инфо искал работающие кондиц...
С наступлением жары рязанцы начали регулярно жаловаться...
Вчера 12:25
1 351
И. о. ректора рязанского радиоуниверситета Сергей Банников о тяге к эк...
48-летний уроженец Оренбурга, кандидат экономических на...
5 июля 16:14
6 711
EXEED Центр Автоимпорт на Солнечной представляет новый EXEED LX
Модель получила значительные изменения в дизайне экстер...
3 июля 11:35
5 023
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Наводнение
Кино

Наводнение

Вооруженная банда врывается в полицейский участок, чтобы вытащить оттуда своего подельника. Но внезапно налетевший ураган нарушает их план. Разбушевавшаяся стихия приводит к сильному наводнению, и вышедшая из берегов река приносит в город огромных аллигаторов. Теперь и преступникам, и полицейским придется бороться за жизнь со стихией и рептилиями-убийцами.

Режиссёр
Брэндон Слейгл
Актёры
Каспер Ван Дин, Ники Уилан, Луис Мандилор, Райан Фрэнсис, Оуэн О'Брайен, Беар Уилльямс, Рэндалл Дж.Бейкон, Александр Уинтерс, Алекс Фарнем, Ким ДеЛонги
Продолж.
94 мин.
Премьера
2024-07-11 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Триллер, Фильм ужасов

Еще в кино

Кино
Максин XXX
Кино
Ночной замес
Кино
Папуля
Кино
Наводнение
Кино
На гребне волны. Возвращение
Кино
Сумасшедший