Когда военный эксперимент выходит из-под контроля, из сверхсекретной лаборатории вдали от цивилизации сбегает группа безжалостных суперсолдат — генетически модифицированных машин для убийств, уничтожающих все живое на своем пути. Оставляя за собой кровавый след, они нападают на дом Селесты — и теперь ей придется вспомнить все боевые навыки своего прошлого, чтобы защитить дочь.
- Страна
- США
- Режиссёр
- Адам Уингард
- Актёры
- Дэн Стивенс, Адриа Архона, Ребекка Холл, Майкл Бин, Дрю Старки, Реджиналд ВелДжонсон, Джейкоб Скипио, Джесси Ла Флер, Алекс Перейра, Эрик Уэрхейм
- Продолж.
- 92 мин.
- Премьера
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17 сентября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Триллер, Фильм ужасов