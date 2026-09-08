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Натиск

Когда военный эксперимент выходит из-под контроля, из сверхсекретной лаборатории вдали от цивилизации сбегает группа безжалостных суперсолдат — генетически модифицированных машин для убийств, уничтожающих все живое на своем пути. Оставляя за собой кровавый след, они нападают на дом Селесты — и теперь ей придется вспомнить все боевые навыки своего прошлого, чтобы защитить дочь.

Страна
США
Режиссёр
Адам Уингард
Актёры
Дэн Стивенс, Адриа Архона, Ребекка Холл, Майкл Бин, Дрю Старки, Реджиналд ВелДжонсон, Джейкоб Скипио, Джесси Ла Флер, Алекс Перейра, Эрик Уэрхейм
Продолж.
92 мин.
Премьера
17 сентября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Триллер, Фильм ужасов