Когда военный эксперимент выходит из-под контроля, из сверхсекретной лаборатории вдали от цивилизации сбегает группа безжалостных суперсолдат — генетически модифицированных машин для убийств, уничтожающих все живое на своем пути. Оставляя за собой кровавый след, они нападают на дом Селесты — и теперь ей придется вспомнить все боевые навыки своего прошлого, чтобы защитить дочь.