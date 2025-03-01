Наташа Королева. «Символ юности!»

Теплая, душевная атмосфера наполнит сердца поклонников творчества Наташи Королевой.

Грандиозное шоу со спецэффектами, световая феерия, живой звук, эксклюзивные номера, интерактив со зрителями — не оставят никого равнодушными.

Концертный зал наполнится неповторимой энергетикой, избытком чувств добра, таланта, открытости и преданности нашей любимой артистки, которые она дарит своим зрителям вот уже не один десяток лет. Вас ждут не только известные песни, но и премьеры, не звучавшие прежде.