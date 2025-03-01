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Наташа Королева. «Символ юности!»
9 апреля в 19:00
Концерты

Наташа Королева. «Символ юности!»

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Теплая, душевная атмосфера наполнит сердца поклонников творчества Наташи Королевой.

Грандиозное шоу со спецэффектами, световая феерия, живой звук, эксклюзивные номера, интерактив со зрителями — не оставят никого равнодушными.

Концертный зал наполнится неповторимой энергетикой, избытком чувств добра, таланта, открытости и преданности нашей любимой артистки, которые она дарит своим зрителям вот уже не один десяток лет. Вас ждут не только известные песни, но и премьеры, не звучавшие прежде.

Возраст
6+