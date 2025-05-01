Концерт высоковибрационных песен с Настасьей Фердинандовой.

Это будет не просто концерт, а глубочайший полет, путешествие-медитация! Аккомпанировать Настасья будет себе на гитаре и на редком индийском инструменте Шрути, который по своей сути является младшим родственником органа.

Настасья Фердинандова — резидент легендарной творческой усадьбы Творческой Усадьбы Гуслица, певица и музыкант, преподаватель вокала с 15-летним стажем, автор-исполнитель целительных песен, сертифицированный инструктор международной школы «Йога Голоса», регрессолог, опытный садху-практик.

Во время концерта возможно будет выпить чашечку свежезаваренного китайского чая!