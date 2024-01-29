В спектакле «Наследник» зрители становятся свидетелями хаоса, возникшего в результате спора, который вскрыл тайны одной интеллектуальной французской семьи. Невинная шутка переворачивает ход событий. Каждый, кто присутствует на вечере, узнает много нового о себе и о своих визави. Оказывается, что в реальности мы знаем друг о друге лишь то, что помогает поддерживать комфортные светские отношения. Все происходящее настолько неожиданно, что совершено невозможно предугадать, каким будет финал. И это делает просмотр еще более захватывающим и увлекательным! Прекрасный актерский ансамбль создает особую атмосферу. Стильно, дерзко, провокационно!