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Народное искусство тульской земли
7 апреля в 11:00
Выставки

Народное искусство тульской земли

Художественный музей им. И.П. Пожалостина

Коллекция народного искусства Тульского края в Тульском музее изобразительных искусств насчитывает несколько сотен произведений, собранных в течение продолжительного времени в Белевском, Одоевском, Алексинском, Веневском и др. районах. Пополняется собрание и в наше время. В коллекцию входит народный костюм, ткани, вышивка, кружево. Часть ее представлена на выставке.

Среди видов народного искусства значительное место занимает ткачество. В экспозиции представлены лучшие образцы тульского узорного ткачества: полотенца, поневы, пояса и др. Используя одни и те же технические приемы, варьируя схожие мотивы, крестьянки различных уездов Тульской губернии создавали узорные ткани с местными особенностями. Основной орнамент всех уездов геометрический, цвета — красный, синий. Мотивами орнаментов служат различные ромбические фигуры. Красные узоры на белом фоне — традиционное и излюбленное сочетание большинства из них.

На выставке также показаны элементы костюма тульских крестьянок, преимущественно праздничного. Как и рязанский, он принадлежит к так называемому «поневному» комплексу, основой которого были рубаха и вариант сшивной или распашной юбки — поневы. Расположение орнамента и его насыщенность диктовались не только принципами декоративности, но и исконным восприятием его как оберега, защищающего человека.

Интересна и самобытна тульская вышивка. Самая распространенная техника тульских вышивальщиц — цветная перевить. Как и в ткачестве, основной орнамент — геометрический, а цвета, чаще всего, красный и синий, что в сочетании с белым фоном придавало вещи особую декоративность. На выставке также демонстрируется кружево, выполненное в известном центре кружевоплетения Белеве.

Визитной карточкой Тульского региона считается также глиняная филимоновская игрушка (деревня Филимоново Одоевского района). На выставке можно увидеть работы лучших мастериц художественного промысла — Евдокимовой Е.К., Дербеневой А.И., Бежиной И.Д. и других.

Выставка открыта в рамках национального проекта «Культура». Тульские зрители также смогут познакомиться с народным искусством Рязанской земли на выставке, которая, в свою очередь, откроется в Тульском музее изобразительных искусств.

Возраст
6+