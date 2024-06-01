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Надежда Кадышева
6 ноября в 19:00
Концерты

Надежда Кадышева

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Народный голос России, несравненная Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо», представят Вам концертную программу «Все вернется…».

Творчество Надежды Кадышевой широко известно и горячо любимо зрителями многих стран мира. Концерты коллектива — это неповторимое сочетание народной музыки и современного инструментария, высокий профессионализм исполнительского мастерства и яркое, красочное, незабываемое шоу. Все песни, лирические, добрые, грустные и веселые — это жизнь и переживания человека. Они наполнены народной мудростью, раскрывают широту и глубину славянской души, посвящаются самому светлому, доброму чувству на земле, чувству, которое заставляет нас жить, творить, сердце биться — любви. Именно потому все песни «Золотого кольца» и Надежды Кадышевой становятся абсолютными хитами, их любят по-настоящему: не только слушают, но и поют.

Подарите себе праздник песни — букет ярких эмоций и хорошего настроения!

Возраст
6+
Жанры
Эстрада, Фолк