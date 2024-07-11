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На гребне волны. Возвращение

Серфер Шон и его друзья встречаются на живописном берегу океана, чтобы почтить память отца, убитого 30 лет назад. Но Шона втягивают в опасную игру и похищают его девушку. Теперь ему придется не раз рискнуть собой и показать, на что он способен, ведь на кону стоит слишком многое.

Режиссёр
Клайв Флери
Актёры
Изабель Лукас, Темуэра Моррисон, Джо Дэвидсон, Кристофер Пейт, Стив Нейшн, Алекс МакТавиш, Дэвид Е.Вудли, Джонатан Уир, Алекс Флери, Виктория Флери
Продолж.
88 мин.
Премьера
2024-07-11 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Боевик, Криминал

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