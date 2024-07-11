На гребне волны. Возвращение

Серфер Шон и его друзья встречаются на живописном берегу океана, чтобы почтить память отца, убитого 30 лет назад. Но Шона втягивают в опасную игру и похищают его девушку. Теперь ему придется не раз рискнуть собой и показать, на что он способен, ведь на кону стоит слишком многое.