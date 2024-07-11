На гребне волны. Возвращение

Серфер Шон и его друзья встречаются на живописном берегу океана, чтобы почтить память отца, убитого 30 лет назад. Но Шона втягивают в опасную игру и похищают его девушку. Теперь ему придется не раз рискнуть собой и показать, на что он способен, ведь на кону стоит слишком многое.
- Режиссёр
- Клайв Флери
- Актёры
- Изабель Лукас, Темуэра Моррисон, Джо Дэвидсон, Кристофер Пейт, Стив Нейшн, Алекс МакТавиш, Дэвид Е.Вудли, Джонатан Уир, Алекс Флери, Виктория Флери
- Продолж.
- 88 мин.
- Премьера
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2024-07-11 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Боевик, Криминал