На деревню дедушке-2

Владик снова проводит каникулы у деда Юры, когда в деревне неожиданно появляется… Виктор — дед Владика по папе, бывший дипломат. Он быстро находит общий язык с местными, дарит внуку дорогие подарки и увлекает его захватывающими историями о путешествиях по миру. Между дедами вспыхивает соперничество за внимание внука — от едких подколов до открытого противостояния. Дед Юра все больше чувствует, что проигрывает. Но когда всплывает опасная тайна из прошлого Виктора, у деда Юры появляется возможность избавиться от конкурента.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Владимир Котт
- Актёры
- Юрий Стоянов, Федор Добронравов, Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская, Татьяна Орлова, Антон Филипенко, Александр Ильин, Мирон Лебедев, Алиса Руденко
- Премьера
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16 июля 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Комедия