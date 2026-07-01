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На деревню дедушке-2

Формула Кино Виктория Плаза

10:20
12:30
14:40
16:50
19:00
21:10

Формула Кино Виктория Плаза

10:20
12:30
14:40
16:50
19:00
21:10

Формула Кино Виктория Плаза

10:20
12:30
14:40
16:50
19:00
21:10

Владик снова проводит каникулы у деда Юры, когда в деревне неожиданно появляется… Виктор — дед Владика по папе, бывший дипломат. Он быстро находит общий язык с местными, дарит внуку дорогие подарки и увлекает его захватывающими историями о путешествиях по миру. Между дедами вспыхивает соперничество за внимание внука — от едких подколов до открытого противостояния. Дед Юра все больше чувствует, что проигрывает. Но когда всплывает опасная тайна из прошлого Виктора, у деда Юры появляется возможность избавиться от конкурента.

Страна
Россия
Режиссёр
Владимир Котт
Актёры
Юрий Стоянов, Федор Добронравов, Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская, Татьяна Орлова, Антон Филипенко, Александр Ильин, Мирон Лебедев, Алиса Руденко
Премьера
16 июля 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Комедия

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