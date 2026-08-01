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12:55
15:05
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19:25
21:35
23:45

Формула Кино Виктория Плаза

10:45
12:55
15:05
17:15
19:25
21:35
23:45

Формула Кино Виктория Плаза

10:45
12:55
15:05
17:15
19:25
21:35
23:45

Коул Рид, некогда служивший в спецназе и полиции, ныне трудится в частной охране. Внезапно на его глазах убивают его босса-миллиардера. Рида подставляют, поэтому он становится главным подозреваемым. Ему приходится бежать от закона. Он решает самостоятельно выйти на след убийцы и в ходе расследования раскрывает грандиозный заговор.

Страна
Великобритания, США
Режиссёр
Жан-Франсуа Рише
Актёры
Джейсон Стэтем, Аннабель Уоллис, Эдриан Лестер, Рамон Тикарам, Арнас Федаравичюс, Роланд Меллер, Джейсон Вонг, Чанил Кулар, Бен Картрайт, Ли Чарлз, Стивен Блейдс, Том Кристиан
Продолж.
94 мин.
Премьера
27 августа 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Триллер

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