Коул Рид, некогда служивший в спецназе и полиции, ныне трудится в частной охране. Внезапно на его глазах убивают его босса-миллиардера. Рида подставляют, поэтому он становится главным подозреваемым. Ему приходится бежать от закона. Он решает самостоятельно выйти на след убийцы и в ходе расследования раскрывает грандиозный заговор.
- Страна
- Великобритания, США
- Режиссёр
- Жан-Франсуа Рише
- Актёры
- Джейсон Стэтем, Аннабель Уоллис, Эдриан Лестер, Рамон Тикарам, Арнас Федаравичюс, Роланд Меллер, Джейсон Вонг, Чанил Кулар, Бен Картрайт, Ли Чарлз, Стивен Блейдс, Том Кристиан
- Продолж.
- 94 мин.
- Премьера
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27 августа 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Триллер