Яркий, уникальный, музыкальный спектакль «Теркин…» представит ансамбль народной песни «Рязаночка» Муниципального культурного центра, руководитель Дмитрий Козырев.

Постановка подготовлена к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На сцене оживет известный сюжет поэмы в стихах Александра Твардовского «Василий Теркин»! Артисты погрузят зрителей в историю и познакомят с творчеством времен ВОВ, чтобы каждый смог послушать музыку тех лет и прочувствовать дух того времени.

«Теркин — кто же он такой?

Скажем откровенно:

Просто парень сам собой

Он обыкновенный.

Впрочем, парень хоть куда.

Парень в этом роде

В каждой роте есть всегда,

Да и в каждом взводе».

Собирательный образ русского солдата, непоколебимого бойца и бесстрашного воина лег в основу сюжета музыкального спектакля. Ну и куда же Теркину без песни! «Только взял боец трехрядку, сразу видно — гармонист»… Задушевная и удалая, о печальной разлуке и счастливой встрече — фронтовая песня всегда поднимала настроение и боевой дух, укрепляла веру в Победу и придавала сил!