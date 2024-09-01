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Музыкальная акварель. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях
12 октября в 11:00
Концерты

Музыкальная акварель. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях

Зал камерной музыки Рязанской областной филармонии

Елена Браткова, сопрано

Ольга Дьяченко, скрипка

Татьяна Мозина, фортепиано

Светлана Гусева, актриса Рязанского областного театра кукол

Ведущая — музыковед Елена Пронюшкина

«Музыкальная акварель» — образовательный проект для всей семьи.

На тематических концертах данного проекта юные зрители знакомятся с миром музыки в исполнении артистов филармонии и ведущей — музыковеда Елены Пронюшкиной. После окончания концерта они могут с помощью красок и мольберта изобразить свои эмоции и фантазии на бумаге!

Александр Сергеевич Пушкин. Это имя знакомо каждому из нас почти с самого рождения. Мы впервые слышим его в раннем детстве из уст мамы. Добрые, волшебные, поучительные своими сюжетами сказки. Талантливый поэт сумел вложить в каждую из сказок русский колорит, глубинный смысл и понимание того, что в каждой сказке есть «добрым молодцам — урок». Мы предлагаем нашим юным слушателям вспомнить Сказку о мёртвой царевне и семи богатырях.

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