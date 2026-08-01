Афиша цикла мероприятий «Музыка и краски Нижнего парка» от Рязанской филармонии, запланированных на август:
- 12.08: в 16:00 — мастер‑классы, в 18:00 — программа «Край музыкантов, мастеров и патриотов» с участием творческих коллективов Скопинского муниципального округа.
- 14.08: в 16:00 — мастер‑класс, в 18:00 — концерт «В гармонии звуков» с Рязанским камерным хором.
- 15.08: в 16:00 — программа «Родниковое, певчее, звонкое…» с творческими коллективами Рязанского муниципального округа.
- 16.08: в 16:00 — «Венок народных песен»: выступит ансамбль народной музыки «Ока», а также вокалистки Татьяна Тураева и Евгения Валикова.
- 20.08: в 18:00 — концерт «Музыка для счастья» в исполнении камерного ансамбля «Солисты Рязани».
- 23.08: в 16:00 — программа «Дуэт и трио: виртуозы звука» с участием баянистов Александра Васина и Сергея Сазонова, скрипачки Юлии Буниной, виолончелистки Юлии Гюнтер и пианистки Татьяны Мозиной.
- 27.08: в 16:00 — мастер‑класс, в 18:00 — «Звуковые полотна»: на сцене — квартет русских инструментов «Парафраз» и сопрано Елена Браткова.
- 30.08: в 16:00 — «Голоса поколений»: выступит ВИА «Сново‑Здорово», вокалистки Татьяна Тураева и Екатерина Епифанова.
- Возраст
- 6+