Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 11
25°
Срд, 12
20°
Чтв, 13
15°
ЦБ USD 82.37 -0.24 12/08
ЦБ EUR 95.18 -0.11 12/08
Нал. USD 83.01 / 83.75 11/08 18:15
Нал. EUR 96.86 / 97.60 11/08 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани отметили 70-летие празднования Дня строителя
7 августа на территории строящегося жилого комплекса «О...
7 августа 15:44
812
О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов. Интервью с продюс...
Мы поговорили с продюсером фестиваля Дмитрием Гавердовс...
7 августа 11:57
1 235
Сроки капремонта более 500 домов в Рязани перенесли на 40-е годы. Неко...
Редакции РЗН.инфо удалось выяснить, что только в Рязани...
6 августа 14:46
1 047
HAVAL F7x: яркий характер, мощность и технологии в одном автомобиле
Есть автомобили, которые просто выполняют свою задачу....
4 августа 18:29
1 011
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Музыка и краски Нижнего парка
12 августа в 16:00
Праздники

Музыка и краски Нижнего парка

Нижний городской парк

Афиша цикла мероприятий «Музыка и краски Нижнего парка» от Рязанской филармонии, запланированных на август:

  • 12.08: в 16:00 — мастер‑классы, в 18:00 — программа «Край музыкантов, мастеров и патриотов» с участием творческих коллективов Скопинского муниципального округа.
  • 14.08: в 16:00 — мастер‑класс, в 18:00 — концерт «В гармонии звуков» с Рязанским камерным хором.
  • 15.08: в 16:00 — программа «Родниковое, певчее, звонкое…» с творческими коллективами Рязанского муниципального округа.
  • 16.08: в 16:00 — «Венок народных песен»: выступит ансамбль народной музыки «Ока», а также вокалистки Татьяна Тураева и Евгения Валикова.
  • 20.08: в 18:00 — концерт «Музыка для счастья» в исполнении камерного ансамбля «Солисты Рязани».
  • 23.08: в 16:00 — программа «Дуэт и трио: виртуозы звука» с участием баянистов Александра Васина и Сергея Сазонова, скрипачки Юлии Буниной, виолончелистки Юлии Гюнтер и пианистки Татьяны Мозиной.
  • 27.08: в 16:00 — мастер‑класс, в 18:00 — «Звуковые полотна»: на сцене — квартет русских инструментов «Парафраз» и сопрано Елена Браткова.
  • 30.08: в 16:00 — «Голоса поколений»: выступит ВИА «Сново‑Здорово», вокалистки Татьяна Тураева и Екатерина Епифанова.

Возраст
6+