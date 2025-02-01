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Мураками. Я буду петь
1 марта в 19:00
Концерты

Мураками. Я буду петь

Deep

Любимые песни, главные хиты и неизменно только хорошее — рок-группа «Мураками» в 2025 году отправляется в большой тур с программой «Я буду петь».

Москва, Питер, Екатеринбург, Тула, Киров и другие — в первую часть тура вошло более 20 городов. Диляра Вагапова, солистка «Мураками»: Мы готовим новый тур, и я уже чувствую этот драйв. Гитарные рифы, мощный рок-н-ролл — все то, что вы любите и ждете. Я в предвкушении, адреналин зашкаливает! 2024 год для группы стал особенным — в начале года «Мураками» выпустили альбом «The Best» с главными хитами в новых аранжировках, приуроченный к 20-летию команды, в рамках большого тура выступили в более чем 50 городах, выпустили live-альбом и два сингла «Гулять» и «Легенда». И в завершение — с успехом отыграли большие концерты с казанским оркестром La Primavera в Казани и в столичном концертном зале «Москва».

Все их песни о любви, они постоянно меняются и удивляют своих поклонников. Более тяжелым звучанием или лирическими балладами, новым образом солистки коллектива Диляры Вагаповой или внезапной игрой на клавишах бас-гитариста Ильдара Субаева. Одно неизменно — это послевкусие, с которым зритель остается после концерта. Невероятная энергетика, улыбки и добрые эмоции, а еще большой профессионализм и безграничная любовь к поклонникам — этой зимой и нашей весной поем вместе с «Мураками»!

Возраст
12+
Жанры
Поп, Рок