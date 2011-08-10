Мульт в кино. Выпуск № 172. Путешествуем вместе!

В новом выпуске «Мульт в кино» мини-мишки отправятся в путешествие, Катя и Эф узнают много интересного о подъеме тяжестей, кошечки и собачки отправятся на фотоохоту, волшебная кухня приготовит калач, а Аленка с Сашей попадут в другое измерение.
- Режиссёр
- Евгений Головин, Мария Парфенова, Мария Кочетова, Дмитрий Илюшин, Ольга Алферова, Никита Чернов, Вера Мякишева, Антон Худяков, Екатерина Полякова, Элина Волгина, Марина Кузьменко, Рафаэль Тер-Саргасян
- Продолж.
- 42 мин.
- Премьера
-
2024-08-16 00:00:00 в России
- Возраст
- 0+
- Жанры
- Короткометражка, Мультфильм, Приключение, Комедия