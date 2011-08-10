Мульт в кино. Выпуск № 172. Путешествуем вместе!

В новом выпуске «Мульт в кино» мини-мишки отправятся в путешествие, Катя и Эф узнают много интересного о подъеме тяжестей, кошечки и собачки отправятся на фотоохоту, волшебная кухня приготовит калач, а Аленка с Сашей попадут в другое измерение.