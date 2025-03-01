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Можно ли мечтать о большем?
10 апреля в 10:00
Выставки

Можно ли мечтать о большем?

Рязанская ВДНХ

Цифровой музей приглашает вас посетить выставку «Можно ли мечтать о большем?», посвященную истории освоения космоса!

С древнейших времен, от мифологических представлений о мире до современных математических моделей Вселенной, человечество неустанно стремилось познать тайны космоса.

Новая цифровая выставка рассказывает об этом пути: от первых шагов к изучению небесных тел до современных достижений космической отрасли. Вы узнаете о выдающихся космонавтах, вкладе Рязани в покорение космоса, а также о влиянии первого космонавта Юрия Гагарина на философию, культуру и искусство.

Название выставки — цитата Юрия Гагарина, который призывал человечество к исследованию не только безграничности космоса, но и собственного сознания.

Возраст
6+