Цифровой музей приглашает вас посетить выставку «Можно ли мечтать о большем?», посвященную истории освоения космоса!

С древнейших времен, от мифологических представлений о мире до современных математических моделей Вселенной, человечество неустанно стремилось познать тайны космоса.

Новая цифровая выставка рассказывает об этом пути: от первых шагов к изучению небесных тел до современных достижений космической отрасли. Вы узнаете о выдающихся космонавтах, вкладе Рязани в покорение космоса, а также о влиянии первого космонавта Юрия Гагарина на философию, культуру и искусство.

Название выставки — цитата Юрия Гагарина, который призывал человечество к исследованию не только безграничности космоса, но и собственного сознания.