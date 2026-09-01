16 сентября в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике откроется выставка из Музея-усадьбы «Ясная поляна».

Экспозиционный проект «Мозаика эпопеи» посвящен роману Льва Николаевича Толстого «Война и мир», над которым писатель работал в период с 1863 по 1869 годы. Как составляющие мозаики в романе нашли отражение факты биографии Толстого, воспоминания членов его семьи, события мировой истории.

На выставке будут представлены факсимильные копии рукописей романа, а также воссозданные предметы быта писателя: чернильный прибор его отца и письменный стол, за которым создавалась «Война и мир». Кроме того, посетители смогут ознакомиться с библиографическими источниками, использованными автором в процессе работы, и увидеть галерею образов персонажей, воплощенных в иллюстрациях, театральных постановках и экранизациях.