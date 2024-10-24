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Моя чудная семейка
Кино

Моя чудная семейка

Бетти — обычная школьница, она любит гулять с друзьями и играет в музыкальной группе. Но ее большая и дружная семья немного… чудная. Мама, папа, брат обладают магией и творят чудеса. Собака вообще разговаривает и спорит со всеми. Однажды Бетти узнала удивительную тайну. Оказывается, только она может спасти мир от злого колдуна, для этого ей надо разучить и сыграть старинную песню, ноты которой надежно спрятаны.

Режиссёр
Марк Грейвас
Продолж.
85 мин.
Премьера
2024-10-24 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение

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