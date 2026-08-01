Мотор-Сити

Детройт, 1970-е. Рабочий автозавода Джон Миллер влюбляется в девушку местного криминального босса и дорого за это платит. Его подставляют и отправляют в тюрьму за преступление, которого он не совершал. Спустя годы Джон выходит на свободу. У него осталась только одна цель — отомстить человеку, который отнял у него любовь, свободу и прежнюю жизнь.
- Страна
- США
- Режиссёр
- Потси Понсироли
- Актёры
- Алан Ритчсон, Бен Фостер, Шейлин Вудли, Лайонел Бойс, Амар Чадха-Пател, Пабло Шрайбер, Доминик Богарт, Мистер Фицджералд, Бен МакКензи, Джек Уайт
- Продолж.
- 103 мин.
- Премьера
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20 августа 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Боевик, Триллер, Драма, Криминал