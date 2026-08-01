Мотор-Сити

Детройт, 1970-е. Рабочий автозавода Джон Миллер влюбляется в девушку местного криминального босса и дорого за это платит. Его подставляют и отправляют в тюрьму за преступление, которого он не совершал. Спустя годы Джон выходит на свободу. У него осталась только одна цель — отомстить человеку, который отнял у него любовь, свободу и прежнюю жизнь.