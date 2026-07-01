Дамир на протяжении всей жизни занимается аферами. Его крупнейшая схема — открытие собственного банка и хищение миллиардов долларов. Оказавшись в руках представителя криминального мира Ерлана и опасаясь за свою жизнь, Дамир раскрывает все мошенничества, в которых был замешан.