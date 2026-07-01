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Мошенники

Дамир на протяжении всей жизни занимается аферами. Его крупнейшая схема — открытие собственного банка и хищение миллиардов долларов. Оказавшись в руках представителя криминального мира Ерлана и опасаясь за свою жизнь, Дамир раскрывает все мошенничества, в которых был замешан.

Страна
Казахстан
Режиссёр
Олжас Нурбай
Актёры
Рустем Омаров, Ержан Тусупов, Бопеш Жандаев, Дмитрий Багрянцев, Батыр Байназаров, Улболсын Шалкарова, Сабрина Джанабаева, Меруерт Кульсартова, Роман Лазуров, Игорь Вербицкий
Продолж.
138 мин.
Премьера
20 августа 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма, Криминал