Дамир на протяжении всей жизни занимается аферами. Его крупнейшая схема — открытие собственного банка и хищение миллиардов долларов. Оказавшись в руках представителя криминального мира Ерлана и опасаясь за свою жизнь, Дамир раскрывает все мошенничества, в которых был замешан.
- Страна
- Казахстан
- Режиссёр
- Олжас Нурбай
- Актёры
- Рустем Омаров, Ержан Тусупов, Бопеш Жандаев, Дмитрий Багрянцев, Батыр Байназаров, Улболсын Шалкарова, Сабрина Джанабаева, Меруерт Кульсартова, Роман Лазуров, Игорь Вербицкий
- Продолж.
- 138 мин.
- Премьера
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20 августа 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма, Криминал